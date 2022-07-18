Ben Affleck Kimdir? Ben Affleck kaç yaşında? Ben Affleck daha önce evlendi mi?

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:28

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak anılan şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve ikinci baharlarını yaşayan Lopez ve Affleck, aşklarını bu kez nikahla taçlandırdı. Evlilik haberinden sonra Lopez'in hayranları Ben Affleck'i mercek altına aldı. İşte ünlü aktör Ben Affleck'e dair merak edilen tüm detaylar...

BEN AFFLECK KİMDİR?

1972 yılında California’da dünyaya gelen Ben Affleck, öğretmen bir anne ile rehabilitasyon merkezi görevlisi bir babanın ilk çocuğudur. Annesi ise Harvard Üniversitesi mezunudur.

Kardeşi Casey Affleck ile birlikte daha küçük yaşlarda oyunculuğa heves eden Affleck, PBS'in çeşitli şovlarında ekranlara çıkarak oyunculuğa adım atmıştır.

Vermont Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Hollywood’a doğru hızla kulaç atan aktör, işe televizyon filmleriyle başladı. Daha sonra 1995 yılında yönetmenliğini Kevin Smith’in üstlendiği “Mallrats” adlı filmde oynadı.

Affleck’in kardeşi Casey aracılığıyla yönetmen Gus Van Sant ile tanışan Affleck, Sant’ın senaryolarını beğenmesiyle, yeni bir dünyaya ilk adımlarını attı. Bu sırada Affleck, “Chasing Amy” adlı filmde Kevin Smith ile tekrar bir araya geldi ve bir lezbiyene aşık olan karikatür sanatçısını canlandırdı.

Bundan sonraki yıllar içerisinde oynadığı üç film Affleck’in kariyerinde çok önemli yer tuttu. Paltrow ile birlikte oynadığı “Shakeaspeare in Love”, gerilim filmi “Phantoms” ve Bruce Willis’in de rol aldığı yüksek bütçeli felaket filmi “Armageddon” aktörün ününü arttıran filmler oldu.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenliğe de el atan Affleck, “I Killed My Lesbian Wife”, “Hung Her on a Meathook” ve “Now I Have a Three Picture Deal at Disney” adlı kısa metrajlı filmler de çekti.

Hollywood’un gelecek vadeden genç aktörleri arasında gösterilen Ben Affleck’in adı özellikle Gwyneth Paltrow ile olan ilişkisiyle sıkça basında yer aldı.

BEN AFFLECK KAÇ YAŞINDA?

15 Ağustos 1972 doğumlu aktör, 49 yaşında ve aslan burcudur.

BEN AFFLECK ve JENNIFER LOPEZ DAHA ÖNCE NEDEN AYRILDI?

Amerikalı pop yıldızı Jennifer Lopez, Hollywood'un önde gelen aktörlerinden Ben Affleck'le 2000'lerin başında yaşadığı aşkın neden yürümediğini açıkladı. 52 yaşındaki şarkıcı o dönem ağır biçimde hedef haline getirilmelerinin ilişkilerini kötü etkilediğini söyledi. Çift, 2002'de nişanlanmış ancak 2004'te ayrılmıştı.

BEN AFFLECK ESKİ EŞİ KİMDİR?

Ben Affleck'in eski eşi 2005'te evlendiği, Amerikalı aktris Jennifer Garner'dır. Çift 2015'te boşandı.

BEN AFFLECK KAÇ ÇOCUĞU VAR?

ABD'li oyuncunun Jennifer Garner'la olan eski evliliğinden Violet Anne Affleck ve Seraphina Rose Elizabeth Affleck adında iki kızı ve Samuel Garner Affleck adında bir oğlu vardır.

BEN AFFLECK FİLMLERİ