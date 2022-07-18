Ben Affleck Kimdir? Ben Affleck kaç yaşında? Ben Affleck daha önce evlendi mi?

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, 20 yıl önce birlikte olduğu ünlü aktör Ben Affleck ile dünya evine girdi. Daha önce de nişanlanıp, ayrılan çiftin nikah haberi gündeme damga vurdu. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in sevenleri ünlü aktör Ben Affleck'i oldukça merak ediyor. Peki, Ben Affleck Kimdir? Ben Affleck kaç yaşında? Ben Affleck daha önce evlendi mi?

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:28
Ben Affleck Kimdir? Ben Affleck kaç yaşında? Ben Affleck daha önce evlendi mi?
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Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak anılan şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve ikinci baharlarını yaşayan Lopez ve Affleck, aşklarını bu kez nikahla taçlandırdı. Evlilik haberinden sonra Lopez'in hayranları Ben Affleck'i mercek altına aldı. İşte ünlü aktör Ben Affleck'e dair merak edilen tüm detaylar...

BEN AFFLECK KİMDİR?

1972 yılında California’da dünyaya gelen Ben Affleck, öğretmen bir anne ile rehabilitasyon merkezi görevlisi bir babanın ilk çocuğudur. Annesi ise Harvard Üniversitesi mezunudur.

Kardeşi Casey Affleck ile birlikte daha küçük yaşlarda oyunculuğa heves eden Affleck, PBS'in çeşitli şovlarında ekranlara çıkarak oyunculuğa adım atmıştır.

Vermont Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Hollywood’a doğru hızla kulaç atan aktör, işe televizyon filmleriyle başladı.  Daha sonra 1995 yılında yönetmenliğini Kevin Smith’in üstlendiği “Mallrats” adlı filmde oynadı.

Affleck’in kardeşi Casey aracılığıyla yönetmen Gus Van Sant ile tanışan Affleck, Sant’ın senaryolarını beğenmesiyle, yeni bir dünyaya ilk adımlarını attı. Bu sırada Affleck, “Chasing Amy” adlı filmde Kevin Smith ile tekrar bir araya geldi ve bir lezbiyene aşık olan karikatür sanatçısını canlandırdı.

Bundan sonraki yıllar içerisinde oynadığı üç film Affleck’in kariyerinde çok önemli yer tuttu. Paltrow ile birlikte oynadığı “Shakeaspeare in Love”, gerilim filmi “Phantoms” ve Bruce Willis’in de rol aldığı yüksek bütçeli felaket filmi “Armageddon” aktörün ününü arttıran filmler oldu. 

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenliğe de el atan Affleck, “I Killed My Lesbian Wife”, “Hung Her on a Meathook” ve “Now I Have a Three Picture Deal at Disney” adlı kısa metrajlı filmler de çekti. 

Hollywood’un gelecek vadeden genç aktörleri arasında gösterilen Ben Affleck’in adı özellikle Gwyneth Paltrow ile olan ilişkisiyle sıkça basında yer aldı.

BEN AFFLECK KAÇ YAŞINDA?

15 Ağustos 1972 doğumlu aktör, 49 yaşında ve aslan burcudur.

BEN AFFLECK ve JENNIFER LOPEZ DAHA ÖNCE NEDEN AYRILDI?

Amerikalı pop yıldızı Jennifer Lopez, Hollywood'un önde gelen aktörlerinden Ben Affleck'le 2000'lerin başında yaşadığı aşkın neden yürümediğini açıkladı. 52 yaşındaki şarkıcı o dönem ağır biçimde hedef haline getirilmelerinin ilişkilerini kötü etkilediğini söyledi. Çift, 2002'de nişanlanmış ancak 2004'te ayrılmıştı.

BEN AFFLECK ESKİ EŞİ KİMDİR?

Ben Affleck'in eski eşi 2005'te evlendiği, Amerikalı aktris Jennifer Garner'dır. Çift 2015'te boşandı.

BEN AFFLECK KAÇ ÇOCUĞU VAR?

ABD'li oyuncunun Jennifer Garner'la olan eski evliliğinden Violet Anne Affleck ve Seraphina Rose Elizabeth Affleck adında iki kızı ve Samuel Garner Affleck adında bir oğlu vardır.

BEN AFFLECK FİLMLERİ

  • 1981 The Dark End of the Street Sokaktaki çocuk

  • 1984 The Voyage of the Mimi C.T. Granville TV Dizisi

  • 1987 Hands of a Stranger Billy Hearn Televizyon filmi

  • 1988 The Second Voyage of the Mimi C.T. Granville TV dizisi

  • 1991 Almost Home Kevin Johnson

  • 1991 Daddy Ben Watson TV dizisi

  • 1992 Okul Bağları Chesty Smith

  • 1992 Buffy the Vampire Slayer 10. basketbol oyuncusu

  • 1993 Dazed and Confused Fred O'Bannion

  • 1993 Against the Grain Joe Willie Clemons Tv dizisi; 8 bölüm

  • 1995 Aylak Fareler Shannon Hamilton

  • 1996 Glory Daze Jack

  • 1997 Chasing Amy Holden McNeil

  • 1997 Going All the Way Tom 'Gunner' Casselman

  • 1997 Can Dostum Chuckie Sullivan

  • 1998 Aşık Shakespeare Ned Alleyn 

  • 1999 Dogma Bartleby

  • 1999 Forces of Nature Ben Holmes

  • 200 Cigarettes Bartender

  • 2000 Bounce Buddy Amaral 

  • 2001 Sessiz ve Derinden Holden McNeil

  • 2001 Daddy and Them Lawrence Bowen

  • 2002 En Büyük Korku Jack Ryan

  • 2002 Çarpışma Gavin Banek

  • 2002 The Third Wheel Michael

  • 2002 Push, Nevada (senarist)

  • 2003 Korkusuz Matt Murdock/Daredevil 

  • 2004 Surviving Christmas Drew Latham 

  • 2005 Elektra Matt Murdock/Daredevil (sadece yönetmen kurgusunda)

  • 2006 Clerks II Gawking Guy

  • 2007 Kızımı Kurtarın Yazar, yapımcı ve yönetmen

  • 2009 Erkekler ne Söyler Kadınlar ne Anlar Neil

  • 2009 State of Play Stephen Collins

  • 2009 Extract Dean

  • 2010 Şirketin Adamları Bobby Walker

  • 2012 Argo Tony Mendez Ayrıca yönetmen ve yapımcı

  • 2012 To the Wonder Neil

  • 2013 Büyük Kumar Ivan Block

  • 2014 Kayıp Kız Nick Dunne

  • 2016 Batman ve Superman: Adaletin Şafağı Bruce Wayne/Batman Oyuncu

  • 2017 Justice League: Adalet Birliği Bruce Wayne/Batman Ayrıca yönetici yapımcı

  • 2019 Triple Frontier Tom 'Redfly' Davis

  • 2019 Jay and Silent Bob Reboot Holden McNeil cameo

  • 2020 The Last Thing He Wanted Treat Morrison

  • 2020 The Way Back Jack Cunningham

  • 2021 Zack Snyder's Justice League Bruce Wayne/Batman Ayrıca yönetici yapımcı

  • 2021 Deep Water Vic Van Allen Yapım sonrası

  • 2021 The Last Duel VI. Charles Yapım sonrası, ayrıca yazar ve uygulayıcı yapımcı


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