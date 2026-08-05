Bengisu Avcı Bir Cesaret Öyküsü belgeseli gösterildi

Milli açık su yüzücüsü Bengisu Avcı’nın ilham veren yolculuğunu anlatan “Bengisu Avcı-Deniz Yıldızı-Bir Cesaret Öyküsü” belgeselinin ön gösterimi Fişekhane’de gerçekleştirildi.

AXA Türkiye desteğiyle hazırlanan belgesel, Bengisu Avcı’nın Ocean’s 7 hedefi doğrultusunda farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği açık su yüzüşlerini ve bu yolculuğa eşlik eden deneyimlerini aktarırken, iklim değişikliğinin doğa ve denizler üzerindeki etkilerine de dikkat çekiyor.

94 dakikalık belgeselin çekimleri İskoçya, İrlanda, İngiltere, Japonya ve Türkiye’de gerçekleştirildi. Film ekipleri, 19 Temmuz 2025’teki Kuzey Kanalı ve 4 Ağustos 2025’teki Tsugaru Boğazı geçişlerinde Bengisu Avcı’ya eşlik etti.

Çanakkale ve İzmir’de kurulan platolarda yapılan çekimler ile sporcunun kişisel arşivinin de eklenmesiyle 250 saati aşan görüntü kayda alındı. Yapımcılığını Medyaall’un, yönetmenliğini Onat Can Karabatak’ın üstlendiği belgeselin anlatısına Bengisu Avcı’nın ailesi ve ekibinin yanı sıra, Nesrin Olgun Arslan ve Emre Erdoğan gibi sporcular da katkı sundu.

"ÇOK KIYMETLİ BİR BAŞLANGIÇ"

AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken; “Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31’e uzanan süreçte, Bengisu Avcı’nın iklim krizine dikkat çeken ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturan yolculuğunu çok kıymetli bir başlangıç olarak görüyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini artık hayatın her alanında hissediyoruz. Bu nedenle iklim risklerini anlamayı, önleyici yaklaşımları güçlendirmeyi ve toplumun değişen koşullara hazırlanmasına katkı sağlamayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bengisu Avcı’nın cesaret ve kararlılıkla sürdürdüğü yolculuğa eşlik ederken, onun doğayla kurduğu güçlü bağın iklim değişikliği konusunda oluşturduğu farkındalığı da çok değerli buluyoruz” diyerek ‘Denizyıldızı’ belgeselinin, Bengisu’nun ilham veren hikâyesiyle daha fazla kişiye ulaşarak iklim değişikliği konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Milli ultra maraton yüzücüsü ve antrenörü Bengisu Avcı ise, "Bu belgesel sekiz yıllık yolculuğum boyunca doğayla kurduğum bağı, edindiğim deneyimleri ve kendimi keşfetme sürecimi anlatıyor. Dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirdiğim her yüzüş, değişen iklim koşullarını yakından gözlemleme fırsatı sundu. Açık sularda edindiğim bu deneyimler, iklim değişikliğinin denizlerimiz ve yaşamımız üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamı sağladı" diyerek yolculuğun örnek olmasını diledi.