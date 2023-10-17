'Benim köpeğim daha iyi' tartışmasında kan aktı... Komşusunu vurdu

Aksaray’da çiftçi Hami Ünlü, "Benim köpeğim daha iyi" tartışmasında komşusu Fehmi Ayan'ı tabancayla ayak bileklerinden vurdu. Ayan hastaneye kaldırılırken, Ünlü gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:44
'Benim köpeğim daha iyi' tartışmasında kan aktı... Komşusunu vurdu
Abone Ol google-news

Aksaray'ın Yeşilova beldesi Alasakallı Mahallesi’nde dün saat 23.30 sıralarında yaşanan bir tartışma kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre; kendi besledikleri köpeklerin daha iyi olduğunu öne süren Hami Ünlü (41) ile komşusu Fehmi Ayan (28)arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ünal, Ayan'ı tabancayla iki ayak bileğinden vurdu.

GÖZALTINA ALINDI!

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fehmi Ayan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hami Ünlü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. 


aksaray gözaltı kavga Köpek tabanca tartışma

İlgili Haberler

Burdur’da ’gürültü’ tartışmasında kan aktı

Burdur’da ’gürültü’ tartışmasında kan aktı
Gençlerin kavgasında kan aktı: Bıçaklanan 3 kişi yaralandı

Gençlerin kavgasında kan aktı: Bıçaklanan 3 kişi yaralandı
Alacak verecek meselesinde kan aktı: Arkadaşını vurdu

Alacak verecek meselesinde kan aktı: Arkadaşını vurdu

En Çok Okunan Haberler