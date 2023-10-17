'Benim köpeğim daha iyi' tartışmasında kan aktı... Komşusunu vurdu
Aksaray’da çiftçi Hami Ünlü, "Benim köpeğim daha iyi" tartışmasında komşusu Fehmi Ayan'ı tabancayla ayak bileklerinden vurdu. Ayan hastaneye kaldırılırken, Ünlü gözaltına alındı.
Aksaray'ın Yeşilova beldesi Alasakallı Mahallesi’nde dün saat 23.30 sıralarında yaşanan bir tartışma kanlı bitti.
Edinilen bilgiye göre; kendi besledikleri köpeklerin daha iyi olduğunu öne süren Hami Ünlü (41) ile komşusu Fehmi Ayan (28)arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ünal, Ayan'ı tabancayla iki ayak bileğinden vurdu.
GÖZALTINA ALINDI!
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fehmi Ayan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hami Ünlü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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