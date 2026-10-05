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Benzin bidonuyla geldi, 6 otomobili ateşe verdi: Tutuklandı

Benzin bidonuyla geldi, 6 otomobili ateşe verdi: Tutuklandı

5.10.2026 10:28:00
Güncellenme:
DHA
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Benzin bidonuyla geldi, 6 otomobili ateşe verdi: Tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeriye ait 6 otomobili benzin dökerek ateşe veren Serkan K., tutuklandı.
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Yeni Mahalle'de Antalya- Alanya D400 kara yolu üzerindeki oto galerinin önünde 3 Eylül'de Serkan K., elinde bidonla getirdiği benzini 6 otomobilin üzerine dökerek ateşe verdi.

Şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

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'HUSUMET' İDDİASI

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şüpheli Serkan K., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Serkan K. ile iş yeri sahibi arasında bir alışveriş nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Serkan K., dün adliyeye sevk edildi. Serkan K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlgili Konular: #tutuklama #oto galeri

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