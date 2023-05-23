Benzine zam geldi!
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geldi
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.
Geçen hafta motorine gelen 76 kuruşluk artışın ardından benzine de gece yarısı 76 kuruş zam yapıldı.
Böylelikle benzin fiyatı 5 Mayıs tarihinden sonra ilk kez 20 TL'nin üzerine çıktı. Motorin fiyatlarına ise zam gelmedi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 20.57 liraya, Ankara'da 20.91 liraya, İzmir'de 20.94 liraya, Adana'da 21.27 liraya, Diyarbakır'da ise 21.57 liraya yükseldi.
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