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Benzinle uğraşırken yandı: 22 yaşındaki erkek hayatını kaybetti

Benzinle uğraşırken yandı: 22 yaşındaki erkek hayatını kaybetti

23.07.2026 22:31:00
Güncellenme:
DHA
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Benzinle uğraşırken yandı: 22 yaşındaki erkek hayatını kaybetti

Nevşehir’de evlerinin kömürlük kısmında benzinle uğraşan Osman Güven (22), çıkan yangında ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinde meydana geldi.

Osman Güven babasının evinin kömürlük kısmında benzinle uğraştığı sırada henüz bilinmeyen sebepten benzinin alev aldı.

Güven’in alevler arasında kaldığı gören çevredeki vatandaşlar alevleri söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Güven, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #benzin #Nevşehir