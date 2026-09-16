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Bergama'da 'mavi dil hastalığı' alarmı: 15 mahalle karantinaya alındı

Bergama'da 'mavi dil hastalığı' alarmı: 15 mahalle karantinaya alındı

16.09.2026 09:43:00
Güncellenme:
İHA
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Bergama'da 'mavi dil hastalığı' alarmı: 15 mahalle karantinaya alındı

İzmir Bergama'da hayvan sağlığını tehdit eden mavi dil hastalığı nedeniyle 15 mahallede 40 gün süreyle karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.
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Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına gönderilen bilgilendirmede, Yenikent Mahallesi'nde mavi dil hastalığı çıkışı olduğu bildirildi. Hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla aralarında Yenikent'in de bulunduğu toplam 15 mahallede 40 gün süreyle karantina tedbiri uygulanacağı açıklandı.

Alınan karantina tedbirleri kapsamında söz konusu mahallelere hayvan giriş ve çıkışlarının durdurulduğu bildirildi.

Karantina uygulanacak mahalleler şöyle sıralandı: Kurfallı, Tekkedere, Aşağıkırıklar, Sağancı, Bozyerler, Ovacık, Çalıbahçe, Çamköy, Bozköy, Eğrigöl, Yenikent, Süleymanlı, Zeytindağ, Sarıdere, Kazıkbağları.

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, uygulamanın amacının hastalığın diğer hayvanlara ve bölgelere yayılmasını önlemek olduğunu belirterek, mahallelerde yaşayan hayvan sahiplerinin karantina kurallarına titizlikle uymalarını istedi.

HAYVAN SAHİPLERİNE UYARI

Yetkililerin aldığı karar doğrultusunda karantina süresince hayvan hareketlerinin durdurulması, hastalığın kontrol altına alınması açısından önem taşıdığı vurgulandı. Özellikle hayvan sahiplerinin izinsiz hayvan alım-satımı ve hayvan nakli yapmaması, hastalık şüphesi bulunan hayvanları ise vakit kaybetmeden ilgili tarım ve veterinerlik birimlerine bildirmesi gerektiği belirtildi.

Bergama'da 40 gün sürecek karantina uygulamasının ardından hastalığın yayılım durumuna göre yeni değerlendirme yapılması bekleniyor.

İlgili Konular: #İzmir #hayvan #Bergama #Karantina

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