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Bergama'da 'uyuşturucu' operasyonu: Anne ve oğlu tutuklandı

Bergama'da 'uyuşturucu' operasyonu: Anne ve oğlu tutuklandı

3.08.2026 09:55:00
Güncellenme:
İHA
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Bergama'da 'uyuşturucu' operasyonu: Anne ve oğlu tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan anne ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Aramalarda 1 kilo 923 gram uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan B.K. (38) ve annesi G.K. (68), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine ve suç odaklarına karşı mücadelemiz, kararlılıkla ve kesintisiz sürecektir" denildi.

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