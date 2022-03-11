Berkin Elvan kimdir? Ne zaman, nasıl öldü? Davası 8 yılda tamamlandı
Berkin Elvan olayı, uzun yıllar kamuoyu gündemini meşgul etti. 2013 yılında Taksim Gezi Parkı protestolarında polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın davası 2021 yılında sonuçlanırken, 15 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu tespit edilen polis memuru Fatih Dalgalı, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte, Berkin Elvan biyografisi...
Berkin Elvan ölüm yılında, sevenleri tarafından anılıyor. AKP iktidarının Taksim Gezi Parkı'nın yerine eskiden var olan Topçu Kışlası'nı yeniden inşa edeceğini açıklamasının ardından 28 Mayıs 2013 tarihinde parktaki ağaçların kesilmesi işlemlerine başlandı. İstanbul'un orta yerindeki parkın üzerine, içinde alışveriş merkezi (AVM) olan bir yapının inşa edilmek istenmesi, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Karara tepki gösteren yurttaşlar, Taksim Gezi Parkı'nda eylemler düzenledi. Protestolar yurt geneline yayılırken, polislerin sert müdahalesi sonucu ölümle sonuçlanan çatışmalar yaşandı. Türkiye'nin yakın tarihinin kırılma noktası olan Taksim Gezi Parkı olaylarında 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti. Polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden isimlerden biri de 15 yaşındaki Berkin Elvan'dı...
BERKİN ELVAN'IN HAYAT HİKAYESİ
5 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
16 Haziran 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına gelmesi üzerine ağır yaralandı.
Berkin Elvan'ın ailesi, olayın ekmek almaya giderken yaşandığını söyledi, bazı haberlerde de olayın bu şekilde gerçekleştiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Nisan 2015 tarihinde yaptığı açıklamada, "Biz emniyetin tüm belgelerini açıkladık. Elinde sapanla, demir bilyeyle terör örgütünün içerisinde nasıl resimlerinin çekildiği, bunların hepsi açıklandı" dedi.
BERKİN ELVAN'IN ÖLÜM TARİHİ NE ZAMAN?
269 gün boyunca komada kalan Berkin Elvan, 11 Mart 2014 tarihinde Şişli'deki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı sırasında 16 kiloya kadar düştüğü açıklandı.
Berkin Elvan'ın ölümü, ailesi adına açılan Twitter hesabından, "Halkımıza: Saat 07.00 Berkin Elvan'ı evladımızı kaybettik. Başımız sağolsun" ifadeleri kullanılarak duyuruldu.
BERKİN ELVAN'I KİM ÖLDÜRDÜ, FAİLİ YAKALANDI MI?
Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, 12 Mart 2014 tarihinde 4 polis memuru ifade verdi, soruşturma kapsamında şüpheli olarak 18 polisin ifadesi alındı.
Polisin o zamana kadar varlığını inkar ettiği, olay gününe ilişkin kamera kayıtları 17 Nisan 2014 tarihinde ortaya çıktı. Görüntüler, inceleme için savcılık tarafından bilirkişilere gönderildi.
Berkin Elvan soruşturmasındaki 5. savcı olarak atanan savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki odasında yaşanan rehin alma olayı sonrasında DHKP-C üyeleri tarafından öldürüldü.
BERKİN ELVAN DAVASI SONUÇLANDI MI?
Berkin Elvan'ın ölümüne neden olduğu tespit edilen polis memuru Fatih Dalgalı, 18 Haziran 2021 tarihinde 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'a taşınanan dava 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla henüz onanmadığı için Fatih Dalgalı cezaevine henüz girmedi.
2021 yılındaki kararın ardından konuşan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, "Çocuğum taş atsa bile öldürmemeleri gerekirdi. Bana, babasına verselerdi. Çocuğumu öldürmeyeceklerdi. Devlet bunu yaptı, hala da yapıyor. Benim feryadım çocuklar ölmesin, başka analar ağlamasın diye. Ama her gün bize bir anne daha katılıyor" dedi.
BERKİN ELVAN'IN MEZARI NEREDE?
Berkin Elvan'ın ölümünün ardından Şişli'nin Okmeydanı semtindeki bir cemevinde, 10 binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi. Cenazesi yaklaşık 5 saatlik bir yürüyüşün ardından Feriköy Mezarlığı'na getirildi. Mezarlığa getirildiğinde Berkin Elvan'ın naaşı cenaze aracından alınarak omuzlarda taşındı ve sonrasında toprağa verildi.
BERKİN ELVAN İÇİN PROTESTOLAR DÜZENLENDİ
Berkin Elvan'ın ölümünün ardından Türkiye'nin; Adana, Adıyaman, Antalya, Ankara, Aydın, Ardahan, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Konya, Hatay, Malatya, Mersin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Tokat, Zonguldak illeri ile Türkiye dışındaki Kıbrıs, Nürnberg, Londra, Paris, Viyana, Helsinki, Strasbourg, Stockholm, New York, Boston, Washington, DC, Amsterdam, Barselona, Bielefeld, Berlin, Brüksel, Lahey, Dresden, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Köln, Lozan, Lizbon, Rotterdam, Stuttgart, Varşova, Seattle, Pensilvanya, Toronto gibi yerlerde çeşitli protestolar düzenlendi.
Protestolar sırasında 1'i polis olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi, 900 polis ve 8163 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Bayburt hariç 80 ilde Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı düzenlenen 4 bin 900 eyleme toplam 3 milyon 545 bin kişinin katıldığı, gözaltına alınan 5 bin 300 kişiden 160'ının tutuklandığı öğrenildi.
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