Besici, Gürer'e derdini anlattı: 'Kuzu üşümesin diye kucağımda bakıyorum'

16 Ocak 2022 Pazar, 10:49

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılık yapan yetiştiricilerle köylere giderek görüştü. Gürer’e sorunlarını anlatan besiciler, yem fiyatlarındaki ve ahır gider artışlarının ciddi mağduriyet yarattığını belirtti.

Hayvancılık yapan Kenan Yılmaz Akpınar, Gürer’e, geçen yılki yem fiyatlarıyla bu yılki yem fiyatları arasındaki fahiş artışı verilerle anlattı. Geçen yıl tonu 1000 lira olan yonca samanının bu yıl 2 bin 500 liraya, 1500-2000 lira arasındaki mısırın bu yıl 5 bin liraya, 250 lira olan toklu yeminin 600 liraya, 80 lira olan süt yeminin ise 260 liraya çıktığını belirten Kenan Yılmaz Akpınar, fabrikalar özelleştirilmeden ücretsiz verilen pancar küspesinin ise özel şeker fabrikaları tarafından çiftçiye 500 liradan satıldığını anlattı.

"KUZU ÜŞÜMESİN DİYE KUCAĞIMDA BAKIYORDUM"



Bu şartlarda hayvancılık yapmanın zorluğuna değinen Kenan Yılmaz Akpınar, “Bu köyde çok sayıda hayvancılıkla uğraşan vatandaş, başta yem olmak üzere girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle hayvancılığı bırakmak zorunda kaldı. Biz ise mısır ve yoncayı dededen kalma tarlalarda yetiştirerek hayvan yemi yaptığımız için bir nebze olsun masrafları düşürmüş olduk. Maliyete kendi işçiliğimizi katmıyoruz. Kendimiz üretmez isek dışarıdan parayla yem alıp hayvancılık yapmak çok zor bu haliyle kazanamıyoruz .Büyümekten vazgeçtik küçülüyoruz da biraz daha yavaş küçülelim diye uğraşıyoruz. Bu da dedelerimiz babalarımızdan kalan araziler sayesinde oluyor. Bu düzeni bugün kurabilme sürdürebilme bugün şartlarında imkanı yok. Yeni bir şey katamıyoruz. Koyuna üç sene önce bakmamla bugün bakmam farklı. Üç sene önce sabaha kadar koyunun kuzu doğurmasını bekliyordum kuzu üşümesin diye kucağımda bakıyordum. Şimdi kuzunun doğduğunu istemiyorum. Çünkü kuzuyu doyuramıyorum. Tarım krediden, pancar kooperatifi aldığım yemin parasını zor ödüyorum. Ha ne oluyor kuzunun başında sabaha kadar sen mi kalıyorsun. Kaldığın yanına kar kalıyor. Köyde Üniversite mezunu bilinçli çiftçilik yapan var. Arazilerimiz geniş ancak hayvancılık yapan çiftçilik ve esnaflıkta yapmazsa ayakta kalması zor" dedi.

Kenan Yılmaz Akpınar, 4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan koyun projesi kapsamında köyüne dönüş yapan her köylüye 300-400 koyun verileceğinin söylendiğini anımsatarak, bu projenin kısa sürdüğünü, 7 seneliğine düve kredisi çekenlerin ise projenin henüz ikinci yılında düveleri kesime gönderdiğini anlattı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yaptığı açıklamada hayvancılığın zorluğuna işaret ederek, “Hayvancılık günün 24 saati ilgi gerektirir. Tatili yok. Bayramı yok. Hayvancı gününü yarısı ahırda geçer. Hayvancılıkta yem giderleri toplam giderin yüzde 70’ini oluşturuyor. Yem maliyetinin mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Raftaki süt ve et ile mamul ürün fiyatlar artıyor. Bu artışın hayvancılık yapanın geliri artmasını sağlamıyor. Besici ve süt inekçiliği yapan yaptığı masrafı çıkaramıyor. Besici hayvanını kesime verdiği fiyatın nerede ise iki katına tüketiciye ulaşmasında 'biz emek veriyoruz aracı kazanıyor' diye yorumluyorlar. Büyükbaşta küçükbaşta bakıp beslediği hayvana verdiği yemin parasını üretici kazanamıyor” ifadelerini kullandı.

ET VE SÜT İÇİN KRİZ YAŞANMAMALI

Ömer Fethi Gürer, Niğde'de farklı köylerde de hayvancılıkla ilgili sorunlar artığını, ülke genelinde görüştüğü çiftçi ve hayvancılık yapan kesimlerde maliyet nedeni ile morallerin bozuk olduğunu ifade etti. Güer, et ve süt için sorun yaşanmaması yolu yem fiyatlarının düşürülmesi olduğu ifade etti. Gürer, "ithalata daha çok mecbur kalmamak, rafta ürün fiyatların artışını durdurmak üreticiye sağlanacak gerçekçi desteklerle olur” dedi.