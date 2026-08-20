Beşiktaş Afet Eğitim Akademisi 17 Ağustos'un yıl dönümünde açıldı

Beşiktaş Belediyesi’nin afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Beşiktaş Afet Eğitim Akademisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Levazım Mahallesi Çayır Sokakta hizmet verecek akademinin açılış törenine Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

RASİM ŞİŞMAN: “AFETLERE HAZIRLIK, BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM GEREKTİRİYOR”

Açılış töreninde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, akademinin 17 Ağustos tarihinde açılmasının özel bir anlam taşıdığını belirterek, 17 Ağustos 1999 depreminin yanı sıra Van, Elazığ ve İzmir depremleri ile 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken Başkan Vekili Rasim Şişman, İstanbul’un Marmara’daki deprem riski nedeniyle bir an önce geleceğe hazırlanması gerektiğini vurguladı. Beşiktaş’ın tarihi dokusu ve eski yapı stokunun deprem karşısındaki kırılganlığı artırdığına dikkat çeken Şişman, ilçede korunması gereken değerin yalnızca binalardan ibaret olmadığını söyledi.

Başkanvekili Rasim Şişman, “Koruyacağımız çok kıymetli bir bütün var: Canlarımız, evlerimiz, mahallelerimiz, komşuluklarımız, anılarımız ve Beşiktaş’ın kuşaklar boyunca biriktirdiği hafızası” ifadelerini kullandı.

Afet yönetiminin yalnızca afet anındaki müdahaleden ibaret olmadığını belirten Şişman, riskleri azaltmanın, hazırlık yapmanın, afet anında koordineli müdahale etmenin ve afet sonrasındaki iyileşme sürecini planlamanın önemine dikkat çekti, “Bizler bu bütünleşik yaklaşımla; bilimi, kamu yararını ve can güvenliğini esas alarak daha dirençli bir Beşiktaş için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

AFET AKADEMİSİ 7/24 YAŞAYAN BİR MERKEZ OLACAK

Beşiktaş Afet Eğitim Akademisi’nin hazırlık ve müdahale gücünü geliştirecek önemli adımlardan biri olduğunu belirten Rasim Şişman, akademinin 7 gün 24 saat yaşayan bir merkez olarak hizmet vereceğini söyledi. Akademide profesyonel ekipler, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, gençler ve Beşiktaşlı komşuların eğitim ve tatbikatlarda bir araya geleceğini kaydeden Şişman, modern simülasyon alanlarında gerçeğe yakın afet senaryolarının uygulanacağını ifade etti.

Akademide yer alan AFAD akreditasyonunda da kullanılacak yığma enkaz sahasında beton delme, kırma, kaldırma ve dar alanda kurtarma eğitimleri gerçekleştirilecek. K9 istasyonunda koku takibi, canlı tespiti, kondisyon ve odaklanma çalışmaları yapılacak. Eğitim kulesinde ise yüksekte çalışma, iniş, tırmanma, yaralı tahliyesi ve ip teknikleri konusunda eğitimler verilecek.

BUSAR, TABB VE ANDA İLE ORTAK TATBİKATLAR

Akademinin iletişim ve komuta altyapısının da afet yönetimine uygun şekilde tasarlandığınının altını çizen Rasim Şişman, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’nün yönetim birimlerinin akademide bulunacağını söyledi. BUSAR, TABB ve ANDA’ya tahsis edilen operasyon konteynerleri aracılığıyla ortak tatbikat ve operasyon planlamalarının gerçekleştirileceğini ifade eden Başkanvekili Şişman, bu çalışmalarla kamu-sivil toplum iş birliğinin güçlendirileceğini kaydetti.

AFAD AKREDİTASYONUNDA İLK AŞAMA TAMAMLANDI

Beşiktaş Belediyesi’nin hafif seviye arama kurtarma ekibinin AFAD akreditasyon eğitimlerinin ilk aşamasını tamamladığını açıklayan Rasim Şişman, eylül ayında yapılacak resmi sınavın ardından ekibin ulusal sisteme entegrasyonunun hedeflendiğini belirtti.

Afet okuryazarı bir Beşiktaş hedefiyle akademinin kapılarının tüm komşulara açık olacağını söyleyen Şişman, temel afet farkındalığı, hafif seviye müdahale teknikleri ve afet istasyonlarının doğru kullanımına yönelik uygulamalı eğitimler verileceğini kaydetti.

9 BİN 25 ÖĞRENCİYE AFET EĞİTİMİ

Çocukların ve gençlerin afet bilincini erken yaşta kazanmasını önemsediklerini vurgulayan Şişman, bugüne kadar 30 okulda, 57 oturumda 9 bin 25 öğrenciye afet bilinci ve teorik arama kurtarma eğitimi verdiklerini açıkladı. Yeni dönemde Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortaokul ve lise çağındaki gençlerin uygulamalı projelerle Afet Eğitim Akademisi’nin aktif bir parçası haline getirileceğini belirtti.

“BEŞİKTAŞ BİRLİKTE GÜÇLÜ” PLATFORMU İLE DESTEKLENECEK

Afet çalışmalarının Beşiktaş Afet ve Acil Durum Operasyon Planı, “Beşiktaş Birlikte Güçlü” platformu ve mobil uygulama ile desteklendiğini de belirten Başkan Vekili Rasim Şişman, bu çalışmalar sayesinde komşuların toplanma alanlarına, risk haritalarına ve güncel bilgilere hızlı şekilde ulaşmasının sağlandığını söyledi. Afet risklerini azaltmanın temel başlıklarından biri olan kentsel dönüşüm çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Şişman, Beşiktaş İmar A.Ş. aracılığıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ücretsiz teknik ve hukuki danışmanlık sağlandığını; yapı güvenliği ile Beşiktaş’ın kent kimliğinin birlikte gözetildiğini belirtti.

Başkanvekili Rasim Şişman, afet yönetiminde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, koordinasyonun güçlü afet yönetiminin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

“DAHA FAZLA YAŞAMA ULAŞABİLMENİN UMUDUNU TAŞIYACAK”

Konuşmasının sonunda Beşiktaş Afet Eğitim Akademisi’nde edinilen her bilginin, gerçekleştirilen her tatbikatın ve kazanılan her becerinin afet anında daha hızlı hareket edebilmenin ve daha fazla insana ulaşabilmenin umudunu taşıdığını sözlerine ekleyen Rasim Şişman, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarına, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere teşekkür etti.

Başkanvekili Rasim Şişman, konuşmasının ardından arama kurtarma ekiplerinin gösterisini izledi ve AFET Eğitim Akademisi hakkında yetkililerden bilgi aldı.