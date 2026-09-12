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Beşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı: Çok sayıda yaralı var

Beşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı: Çok sayıda yaralı var

12.09.2026 10:15:00
Güncellenme:
DHA
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Beşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı: Çok sayıda yaralı var

Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsü iş makinesine çarptı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, saat 09.00 sıralarında Nispetiye Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden 34 HO 2425 plakalı özel halk otobüsü, iş makinesiyle çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle iş makinesindeki 2 kişi ve otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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