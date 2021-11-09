Beşiktaş’ta Ata’ya saygı yürüyüşü gerçekleştirilecek

09 Kasım 2021 Salı, 14:18

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83 yılında Beşiktaş’ta birçok anma programı düzenliyor. 10 Kasım günü sabah saatler 06.30’u gösterdiğinde Dolmabahçe Ağaçlı Yol’da gün boyu Ata’mızın sesinden dinleti olacak.

‘BEŞİKTAŞ’TAN DOLMABAHÇE’YE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ’

Saat 08.00’de Barbaros Meydanı’nda ATA’ya saygı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ata’mızın sesinden özel olarak hazırlanan dinleti eşliğinde vatandaşlar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte Dolmabahçe Sarayı’na yürüyecek. Yurttaşlara yürüyüş öncesi Atatürk baskılı tişört ve şapka dağıtılacak.

‘ANITKABİR VE DOLMABAHÇE SARAYI’NDAN CANLI BAĞLANTILAR’

Saygı Yürüyüşü sonrası saatler 08.50’yi gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı önünde kurulan led ekranlarda Ata’mızın Anıtkabir’deki ve Dolmabahçe’deki dairelerinden yapılan canlı yayınlar tüm yurttaşlara canlı olarak aktarılacak. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise tüm Türkiye’de olduğu gibi Beşiktaş’ta da hayat duracak ve Ata’mıza saygı duruşuna geçilecek.

‘BİR BİLİM SAVAŞÇISI ATATÜRK BELGESELİ’

Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde ise akşam saat 19.00’da ‘Bir Bilim Savaşçısı Atatürk Belgeseli’ gösterimi gerçekleşecek. Gösterim katılmak isteyen herkese açık ve ücretsiz olacak.