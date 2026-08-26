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'Beyaz eşya yetkili servis' ilanıyla dolandırıcılık: 2 gözaltı

'Beyaz eşya yetkili servis' ilanıyla dolandırıcılık: 2 gözaltı

26.08.2026 11:00:00
Güncellenme:
DHA
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'Beyaz eşya yetkili servis' ilanıyla dolandırıcılık: 2 gözaltı

Antalya’da internet üzerinden 'Beyaz eşya yetkili servis' ilanıyla iletişime geçtikleri kişileri dolandırdıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, beyaz eşya tamiri veya bakımı yaptırmak isteyen kent sakinlerinin, internet arama motorlarında karşılarına çıkan bağlantılardaki 850’li telefon numaraları üzerinden şüphelilerle iletişime geçtiği belirlendi.

Kendilerini yetkili servis olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşların evlerine giderek beyaz eşyaları inceledikleri, ardından sözde servis raporu düzenleyip farklı banka hesaplarına para havalesi yaptırdıkları ve herhangi bir hizmet vermedikleri tespit edildi.

2 GÖZALTI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayları gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. 

İlgili Konular: #Antalya #BEYAZ eşya