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Beyaz et sektöründeki şirketlere önce kayyım atanması, sonra da kaldırılması konusunda yorum yapmadı: Şimşek sessiz kaldı!

Beyaz et sektöründeki şirketlere önce kayyım atanması, sonra da kaldırılması konusunda yorum yapmadı: Şimşek sessiz kaldı!

12.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Mustafa Çakır
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Beyaz et sektöründeki şirketlere önce kayyım atanması, sonra da kaldırılması konusunda yorum yapmadı: Şimşek sessiz kaldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayında önde gelen 13 tavukçuluk şirketine denetim kayyımı atanması, ardından bu uygulamanın kaldırılması konusunda yorum yapmadı. Bu şirketlerin beyaz et üretimindeki toplam payı, kayyım kararının beyaz et fiyatları ve gıda enflasyonu üzerindeki olası etkileri konusunda, “bakanlığımızın görev ve yetki alanında değil” dedi.

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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, haziran ayında haksız fiyat artışları, piyasa işleyişi ve rekabeti bozucu uygulamalar gerekçesiyle beyaz et sektöründe faaliyet gösteren önde gelen 13 şirkete denetim kayyımı atandığına dikkat çekti. Denetim kayyımlarının tamamı şirketlerin itirazları üzerine mahkemeler tarafından daha sonra kaldırılmıştı.

Yavuzyılmaz, önergesinde, 13 şirkete kayyım atanmasının ardından bakanlık tarafından ekonomik etki analizi yapılıp yapılmadığı, bu şirketlerin Türkiye beyaz et üretimindeki toplam payının ne olduğu, kayyım kararlarının beyaz et fiyatları ve gıda enflasyonu üzerindeki olası etkileri gibi çok sayıda soru yöneltti. Yavuzyılmaz, son 10 yılda TMSF yönetimine geçen şirketlerden kaç tanesinin satıldığı hakkında da bilgi istedi.  

ŞİMŞEK YORUM YAPMADI

Bakan Şimşek yanıtında, “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca söz konusu önergede yer alan hususlar, bakanlığımız görev ve yetki alanında bulunmamaktadır” dedi.

İlgili Konular: #Mehmet Şimşek #Beyaz et #Hazine ve Maliye Bakanlığı #gıda enflasyonu #kayyım