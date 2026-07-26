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Beyaz et tesisinde 'kimyasal' paniği: 34 işçi etkilendi

Beyaz et tesisinde 'kimyasal' paniği: 34 işçi etkilendi

26.07.2026 16:13:00
Güncellenme:
DHA
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Beyaz et tesisinde 'kimyasal' paniği: 34 işçi etkilendi

Bolu'da bir beyaz et entegre tesisinin kesimhanesinde yapılan ilaçlamanın ardından 34 işçinin kimyasal maddeden etkilendiği iddia edildi. Hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Bolu’da beyaz et entegre tesisindeki kesimhanede yapılan ilaçlama sonrası 34 işçinin kimyasal maddeden etkilendiği ileri sürüldü.

Vakıfgeçitveren köyü mevkisindeki beyaz et entegre tesisinin kesimhane bölümünde, temizlik için ilaçlama yapıldı.

34 İŞÇİ ETKİLENDİ

İddiaya göre; sabah saatlerinde mesaiye gelen işçiler, ilaçlama nedeniyle oluşan kimyasal maddeden etkilendi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimyasal ilaçlamadan etkilendiği belirtilen 34 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

İlgili Konular: #Beyaz et #kimyasal madde