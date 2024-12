Beyazıt'taki çatışmada öldürülmüştü: Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade davasında karar

Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:17

Güncelleme: 30.12.2024 - 11:00

Fatih, Beyazıt'ta, aralarında polis memurunun da olduğu 7 kişinin yaralandığı ve Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadaşzade'nin ise hayatını kaybettiği, 23 Mayıs 2022'de yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin davada karar çıktı.

Davanın karar duruşmasında bazı sanıklar 6 ay ile 20 yıl arasında farklı cezalar alırken, bazı sanıklar da beraat etti.

İstanbul Adliyesi 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bir kısım tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanıkların bir kısmı SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ferit Çakırtaş hakkında iki kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçundan toplam 20 yıl, sanıklar Polat Öztürk, Kerim Öztürk, Eyüp Can Asma hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl, sanıklar Gürsel Korkular ve Ali Can Çalışkan hakkında '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçundan 2 yıl, sanık Bülent Kandöre hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Beyazıt, Çadırcılar Sokak üzerinde 23 Mayıs 2022'de meydana gelen yan yana bulunan iş yerleri çalışanları arasında öğlen saatlerinde silahlı çatışma yaşanmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere açılan ateş sonucu polis memuru E.T. ağır şekilde yaralanmıştı.

Dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Olayla ilgili 28 kişi gözaltına alınmış tesadüfen bulunduğu olay yerinde vurulan, dizilerde rol alan Kamran Dadaşzade hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Çadırcılar Caddesi No: 96'da Kerim Öztürk ve Polat Öztürk kardeşlerin 'Öztürk Tekstil' isimli iş yerlerinin bulunduğu, yan tarafta No: 98'deki iş yerinde de ayakkabıcılık faaliyeti yürüten Korkular ailesinin bulunduğu, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin olduğu anlatıldı. İddianameye göre; Korkular ailesinin bulunduğu grup, Öztürkler'in iş yeri önünde toplandı.

Toplanan yaklaşık 40 kişinin arasında sözlü tartışma ve küfürleşme oldu. Polis her iki tarafı sakinleştirmeye çalıştıysa da gruptakiler "Ölmeye geldiklerini, aralarındaki husumetin, iki taraftan birinin yok olmasıyla sonuçlanacağını" söyledi.

Gruptaki bir kişinin küfrederek "Sizi burada barındırmayacağım" demesi üzerine, bir başkası belinden silah çıkararak 8-10 el ateş etti ve iki grup arasında silahlı çatışma başladı.

AZERBAYCANLI OYUNCU KURTARILAMADI

Polis memuru Gökhan Kaya ilk ateş esnasında sırtından yaralandı. Ayrıca olay esnasında yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade de çapraz ateş arasında kalarak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayı başlatan ve Korkular ailesinden olan Cuma Korkular, Remzi Korkular, Enes Korkular, Mustafa Korkular ve Mehmet Korkular'ın olay yerinden kaçtıkları ve halen firar durumda oldukları ifade edildi.

İddianamede 9'u polis memuru 14 kişi 'mağdur', her iki gruptan 26 kişi 'mağdur-şüpheli' olarak yer aldı. Şüpheli Kerim Öztürk'ün 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenirken, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 98 yıldan 275 yıla kadar hapsi talep edildi.

Diğer şüphelilerin ise 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi.