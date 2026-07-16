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Beykoz Belediyesi'ne yeni operasyon: 8 gözaltı kararı

Beykoz Belediyesi'ne yeni operasyon: 8 gözaltı kararı

16.07.2026 14:57:00
Güncellenme:
DHA
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Beykoz Belediyesi'ne yeni operasyon: 8 gözaltı kararı

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' ve 'İrtikap' gerekçesiyle yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin "rüşvet" ve "irtikap" gerekçesiyle yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, dosyada yer alan deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları doğrultusunda, aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi Meclis üyesi ile dönemin Beykoz Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 8 kişinin suçlara iştirak ettikleri öne sürüldü. 

6 GÖZALTI

Bu doğrultuda, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İlgili Konular: #Beykoz #gözaltı

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