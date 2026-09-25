Beykoz’da Kristal-İş Sendikası binasında ateş açtı: Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Kristal-İş Sendikası binasında ruhsatsız tabancayla ateş açan M.S.A. (48) gözaltına alındı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Paşabahçe Mahallesi’ndeki sendika binasında silahla tehdit ihbarı üzerine adrese sevk edildi.

Polisin yaptığı incelemede, sendikada kendisine görev verilmediği gerekçesiyle binaya geldiği belirtilen M.S.A.’nın, ruhsatsız tabancayla bina içerisinde ateş ettiği belirlendi.

SENDİKA ÇALIŞANLARI MÜDAHALE ETTİ

Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Mehmet Özmüş, M.S.A.’nın Mersin’de işçi olarak çalışan sendika üyelerinden biri olduğunu ve temmuz ayında emekliye ayrıldığını söyledi.

Şüphelinin sendikada herhangi bir görevi bulunmadığını belirten Özmüş, olayın nedenine ilişkin şunları söyledi:

“Ne amaçla ve ne niyetle geldiğini tam olarak bilmiyoruz. İçeri girdikten sonra yere ateş etti. Arkadaşlarımız müdahale ederek kendisini etkisiz hale getirdi.”

RUHSATSIZ TABANCA VE 11 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde gözaltına alınan M.S.A.’nın kullandığı ruhsatsız tabanca ile 11 fişeğe el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.