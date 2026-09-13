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Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: İki araçta 409 kilogram skunk ele geçirildi!

Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: İki araçta 409 kilogram skunk ele geçirildi!

13.09.2026 22:19:00
Güncellenme:
DHA
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Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: İki araçta 409 kilogram skunk ele geçirildi!

Beykoz’da 2 araca yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen 2 aracı takibe aldı.

Polis ekipleri tarafından araçlara düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Araçlardaki aramalarda, paketler halinde toplam 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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