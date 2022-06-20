Beykoz'da iki TIR çarpıştı: Yaralılar var!

İstanbul Beykoz'da, iki TIR feci şekilde çarpıştı. İtfaiye ekiplerinin TIR'ın içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 14:26
Beykoz'da iki TIR çarpıştı: Yaralılar var!
Abone Ol google-news

Beykoz Paşamandıra Mevkii'nde saat 13.30 sıralarında iki TIR çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildli.

İtfaiye ekiplerinin TIR'ın içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor. 

AYRINTILAR GELECEK...


TIR Beykoz İstanbul kaza trafik kazası
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler