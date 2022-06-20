Beykoz'da iki TIR çarpıştı: Yaralılar var!
İstanbul Beykoz'da, iki TIR feci şekilde çarpıştı. İtfaiye ekiplerinin TIR'ın içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Beykoz Paşamandıra Mevkii'nde saat 13.30 sıralarında iki TIR çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildli.
İtfaiye ekiplerinin TIR'ın içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.
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