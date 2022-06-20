Beykoz'da iki TIR çarpıştı: Yaralılar var!

20 Haziran 2022 Pazartesi, 14:26

Beykoz Paşamandıra Mevkii'nde saat 13.30 sıralarında iki TIR çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildli.

İtfaiye ekiplerinin TIR'ın içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.

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