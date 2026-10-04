Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yemek boykotu: 30’dan fazla çalışan rahatsızlandı

Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde 30’dan fazla çalışanın yemek sonrası rahatsızlandığını belirten dört sendika, 5 Ekim Pazartesi günü yemekhaneyi tam gün boykot etme kararı aldı. Ortak açıklamada, bir çalışanın yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilerek, gıda güvenliği ve hijyen koşullarının bağımsız ve şeffaf biçimde denetlenmesi istendi.

'SESSİZ KALMIYORUZ, SAĞLIĞIMIZLA OYNATMIYORUZ'

Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde 28, 29 ve 30 Eylül’de verilen yemeklerin ardından çalışanların sağlık sorunları yaşaması üzerine sendikalar ortak açıklama yaptı. Türkiye Sağlık-İş, Dev Sağlık-İş İstanbul Şubesi ve Yeni Sendika 2 No’lu Şube işyeri temsilcilikleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), çalışanları 5 Ekim’de yemekhaneyi boykot etmeye çağırdı.

“ Sessiz kalmıyoruz, sağlığımızla oynatmıyoruz” denilen açıklamada, 28 Eylül gecesi vardiyada çalışanlara verilen yemeğin ardından 30’dan fazla sağlık emekçisinin rahatsızlandığı, 29 ve 30 Eylül’de verilen yemeklerin ardından da benzer vakaların devam ettiği belirtildi.

'BİR MESAİ ARKADAŞIMIZ YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ'

Ortak açıklamada, çalışanların sağlık durumuna ve yemeklere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Bir mesai arkadaşımız yoğun bakımda tedavi gördü, diğer arkadaşlarımız hâlâ servislerde yatarak tedavi görüyor. Bizler insan hayatını kurtarmak için gece gündüz canla başla çalışırken, hastane çatısı altında bize can güvenliği olmayan, bozulmuş, tekrar tekrar ısıtılıp önümüze konan gıdaların reva görülmesini kabul etmiyoruz.”

BAĞIMSIZ DENETİM VE SORUMLULARIN AÇIKLANMASI TALEBİ

Gıda sağlığı ve hijyen koşullarının derhal bağımsız ve şeffaf biçimde denetlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bozulan gıdaların tekrar ısıtılarak ertesi gün yeniden servis edilmesine göz yumanların ve sorumluların açıklanması, hastane idaresince yasal işlemlerin başlatılması ve sürecin tüm çalışanlara şeffaf biçimde bildirilmesi talep edildi.

5 Ekim Pazartesi günü tam gün yemek boykotu yapılacağı duyurulan açıklamada, “Yemekhaneyi boykot ediyor, yemek yemiyoruz” denildi. Çalışanlara, “Gelin, sesimizi birleştirelim; sağlığımıza ve emeğimize sahip çıkalım” çağrısı yapıldı.

ÜÇ SENDİKA YAŞANANLARI TUTANAK ALTINA ALDI

Yaşananlara ilişkin Türkiye Sağlık-İş, Dev Sağlık-İş ve Yeni Sendika temsilcilerinin imzasıyla 1 Ekim’de tutanak da düzenlendi.

Tutanakta, 28 Eylül saat 00.30’da personele verilen yemeğin tüketilmesinin ardından mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi şikâyetlerin ortaya çıktığı, bu nedenle gıda zehirlenmesi şüphesi oluştuğu belirtildi. 29 ve 30 Eylül’de verilen yemeklerin ardından da benzer rahatsızlıkların görüldüğü kaydedilen tutanakta, art arda yaşanan sağlık sorunlarının; aynı yemeğin gün içinde ve ertesi gün tekrar verilmesi, gıdaların saklanması ve yeniden ısıtılması koşulları yönünden incelenmesi gerektiği ifade edildi.