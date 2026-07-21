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Beylikdüzü'nde dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı

21.07.2026 09:40:00
Güncellenme:
DHA
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Beylikdüzü'nde dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde girdiği binalardaki dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.G.(28) çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
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Olay, 17 Temmuz Cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binaya giren şüpheli dairelerin kapı zillerini sökerek apartmandan ayrıldı.

Bina sakinlerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin O.G. olduğunu belirledi.

Şüpheli kimliğinin belirlenmesinin ardından Esenyurt'ta gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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