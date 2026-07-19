Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beylikdüzü'nde iş cinayeti: 21 yaşındaki işçi inşaattan düşerek can verdi

Beylikdüzü'nde iş cinayeti: 21 yaşındaki işçi inşaattan düşerek can verdi

19.07.2026 10:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Beylikdüzü'nde iş cinayeti: 21 yaşındaki işçi inşaattan düşerek can verdi

İstanbul Beylikdüzü'nde inşaat iskelesinden dengesini kaybederek düşen işçi 21 yaşındaki Azat N., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnşaat yetkilileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, saat 09.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Azat N. çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaatın iskelesinden düştü.

Azat N.'nin düştüğünü gören çalışma arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden kurtardı.

Image

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Azat N. ambulansta hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Azat N., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Image

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnşaat yetkilileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İlgili Konular: #beylikdüzü #inşaat