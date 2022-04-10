Beylikdüzü'nde dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü
Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. Olay başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü'nde bir yolcu, taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.
Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti.
Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü. Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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