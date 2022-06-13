Beylikdüzü'nde iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde boşanmak üzere olan eşlerin aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Beylikdüzü’nde boşanmak üzere olan eşlerin aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri yaşamını yitiren şahsın kaldırıldığı hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi’nde bulunan bir emlak dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri emlak dükkanı içinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 48 yaşındaki Ş.A. ile diğer kişi silahla vurularak yaralandı. Bir kişi de darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Ş.A. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavisi sürüyor.
Olay sonrasında sokağa gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da nalbur içinde ve sokakta incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Ş.A.’nın yakınları hastane önüne akın etti. Polis hastane önünde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan aile üyelerinden 34 yaşındaki S.C.P. üzerinde taşıma ruhsatlı silahla, 38 yaşındaki H.C.P. üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla, 20 yaşındaki O.C. ile 27 yaşındaki H.C.P. ise silahsız olarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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