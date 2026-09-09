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Beyoğlu'nda 'boyun kütletme' ölüm getirmişti: Soruşturma dosyasındaki detaylar belli oldu

Beyoğlu'nda 'boyun kütletme' ölüm getirmişti: Soruşturma dosyasındaki detaylar belli oldu

9.09.2026 10:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Beyoğlu'nda 'boyun kütletme' ölüm getirmişti: Soruşturma dosyasındaki detaylar belli oldu

İstanbul Beyoğlu'nda ağrıları nedeniyle gittiği sahte terapistin boyun kütletme işlemi sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Berat Topay'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sahte terapist Şenol Karataş'ın tutuklandığı faciada, olay anına tanıklık eden kardeş Sinan Topay'ın emniyetteki detaylı ifadesi ortaya çıktı.

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Soruşturma dosyasına giren ifadesinde, ağabeyi Berat Topay ile Kasımpaşa Hacıahmet Mahallesi'ndeki adrese gitme nedenlerini anlatan Sinan Topay, şüpheliyi yaklaşık 5 yıldır tanıdıklarını belirtti. Ağabeyinin sırt ve boyun ağrıları nedeniyle adrese gittiklerini ifade eden Topay, daha önce de aynı şahsın yanına yaklaşık 10 kez tedavi amaçlı gittiklerini dile getirdi.

"KÜTLETME DOKUNUŞUNDAN SONRA FENALAŞTI"

Sabah'ın haberine göre; müdahale anını ve sonrasında yaşananları aktaran talihsiz kardeş, "Şenol abime masaj yapmaya başladı. Masajın devamında tedavi amacıyla abimin boyun kısmını kütletti. Bunun üzerine abim kendini kötü hissettiğini söyledi. Kendini kötü hissedince düz bir yere alarak sırt üstü yatırdık. Yaklaşık 5 dakika sonra abim kendini daha kötü hissettiğini söyleyerek yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladı" dedi.

"KALBİNİN DURDUĞUNU VE ENTÜBE EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Ağabeyinin bilincini kaybetmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarını belirten Topay, hastanedeki süreci ise şu sözlerle ifade etti:

"Sağlık ekipleri geldiğinde abimin bilinci kapalıydı. Ambulans eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorlar abimin kalbinin durduğunu, müdahale ettiklerini ve entübe edildiğini söylediler. Şahsın yapılan müdahalelerle ilgili sertifikası olduğunu biliyorum."

Olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Şenol Karataş, çıkarıldığı adli makamlarca 1219 Sayılı Kanun'a muhalefet ve "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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