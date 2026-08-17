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Beyoğlu'nda çalışanın telefonunu çalan hırsız tutuklandı: Üzerinden uyuşturucu çıktı

Beyoğlu'nda çalışanın telefonunu çalan hırsız tutuklandı: Üzerinden uyuşturucu çıktı

17.08.2026 10:48:00
Güncellenme:
DHA
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Beyoğlu'nda çalışanın telefonunu çalan hırsız tutuklandı: Üzerinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda çalışan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli S.D. operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Olay, 7 Ağustos Cuma günü Beyoğlu’nda bulunan restoranda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş yerindeki cep telefonunun çalınmasının ardından polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayının şüphelisinin S.D. olduğunu belirledi.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI, TUTUKLANDI

Kimliği tespit edilen şüpheli, Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonla yakalandı. S.D.’nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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