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Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına operasyon: 10 işletme mühürlendi, 725 bin lira ceza kesildi

Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına operasyon: 10 işletme mühürlendi, 725 bin lira ceza kesildi

3.10.2026 09:45:00
Güncellenme:
DHA
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Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına operasyon: 10 işletme mühürlendi, 725 bin lira ceza kesildi

Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi ve çevresindeki eğlence mekânlarına yönelik gece operasyonunda 10 iş yeri mühürlendi. Vergi ekipleri tarafından işletmelere toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Beyoğlu’nda dün akşam düzenlenen operasyon, ilçenin gece hayatının kalbinin attığı İstiklal Caddesi ve çevresindeki eğlence mekânlarını hedef aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, turistlere yönelik usulsüzlük ve dolandırıcılık iddialarıyla işletmeler mercek altına alındı.

10 MEKÂN MÜHÜRLENDİ

Operasyon kapsamında bazı gece kulüpleri ve eğlence mekânlarında yüksek hesap çıkarıldığı yönündeki şikâyetler de incelendi. Denetimler sonucunda 10 mekân mühürlendi.

610 KİŞİYE GBT, 11 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyon sırasında 610 kişinin GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin drone görüntüleri üzerinden tespit edildiği öne sürüldü.

Denetime vergi ekipleri de katıldı. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı.

SOKAKLARDA DA DENETİM YAPILDI

Operasyon yalnızca eğlence mekânlarıyla sınırlı kalmadı. Ekipler, Beyoğlu sokaklarında turistleri hedef alan dilencilik, çocukların dilendirilmesi, ısrarcı satış, hanutçuluk ve izinsiz otoparkçılık faaliyetlerine yönelik de çalışma yaptı.

Dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, dilendirildiği tespit edilen 25 çocuk için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Turistlere yönelik hanutçuluk yaptığı belirlenen 35 kişiye de idari işlem uygulandı. Bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 iş yeri kapatıldı.

Yasal yetkisi olmadan araçlara park yeri göstererek yurttaşlardan ücret talep ettiği belirlenen 5 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

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