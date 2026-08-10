Beyoğlu’nda 'kira' cinayeti: 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu öldürüldü

Olay, 7 Ağustos Cuma günü Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ş.T. (45), oturduğu binadan kötü kokular geldiğini belirterek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede evde Agop Değirmencioğlu’na (64) ait cansız bedeni buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Değirmencioğlu’nun arka ve yan boyun bölgesinde bıçak darbeleri bulunduğu tespit edildi. Değirmencioğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADELERİ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olayın cinayet olduğunu değerlendiren polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek Değirmencioğlu’nu son gören kişilerden biri olan Mehmet.Ş.T.’nin ifadesine başvurdu. Mehmet.Ş.T.’nin ilk ifadesinde, "Ben eve girdiğimde hareketsiz yatıyordu" dediği öğrenildi. Mehmet.Ş.T.’nin ifadelerinde çelişkiler tespit eden polis ekipleri, şüphelinin üzerinde yoğunlaşarak Mehmet.Ş.T.’yi gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ: "KİRA ANLAŞMAZLIĞIMIZ VARDI"

Emniyette yeniden ifadesi alınan Mehmet.Ş.T., bu kez cinayeti itiraf etti. Şüpheli Mehmet.Ş.T.’nin ifadesinde, "Aramızda kira anlaşmazlığı vardı. Ağır hakaretlere maruz kaldım. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu’nu öldürdüm" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ş.T., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"AGOP ACIMIŞ, KİRA FALAN ALMIYORMUŞ"

Olay hakkında konuşan mahalleli Celal Kılıç isimli yurttaş, "30 yıla yakın Tarlabaşı’ndayım. Agop benim komşum olur, nereye baksan 30-35 yıldır tanıyorum. Çok iyi bir insan, yani kimseye zararı yoktu. Bir tane adam almış işte, acımış adamı almış, kiracı olarak almış. Kira falan almıyormuş arkadaşı ve maddi manevi yardımcı oluyormuş. Artık herhalde para için vurmuş. Kimseye borcu yoktu zaten. Agop’un maddi durumu iyiydi. Tam bu, yıkık binada kalıyordu ama kendisi burada büyüdüğü için binayı terk edemiyordu. Arkadaş, ne olmuşsa artık öldürmüş ve sonra iki gün sonra kendisi polisi arıyor. Binada kötü koku olduğunu söylüyor. İşte iki gün neredeydin o zaman, hiç binaya gidip çıkmadın mı? Zaten merdivende öldürülmüş. Yani evin içinde değil, merdivende, koridorda öldürülmüş. Arayınca elinde kesik izleri falan var artık, kan izleri var, polisi aramış. Polis soruşturma yaparken kendisi itiraf ediyor. Öldürdüğünü itiraf ediyor. Yazık oldu yani. Para için insan canına kıymazlar. Ayıp diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.