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Beyoğlu'nda korku dolu anlar... Temizlik işçisi sokakta ceset buldu!

Beyoğlu'nda korku dolu anlar... Temizlik işçisi sokakta ceset buldu!

28.07.2026 11:04:00
Güncellenme:
DHA
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Beyoğlu'nda korku dolu anlar... Temizlik işçisi sokakta ceset buldu!

İstanbul Beyoğlu'nda temizlik işçisi tarafından sokakta hareketsiz halde bulunan 57 yaşındaki Ertan Tunca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemelerde yüksekten düşmeye bağlı boynunun kırıldığı değerlendirilen Tunca'nın olaydan önce yürümekte güçlük çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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Beyoğlu'nda sabah saatlerinde sokakta temizlik yapan belediye işçisi, kaldırımla bina arasındaki boşlukta hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Ertan Tunca olduğunu belirledi. Polis, olayla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı.

CESEDİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDU

Olay, 27 Temmuz sabahı Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Özay Aydın, sokakta temizlik yaptığı sırada kaldırımla bina arasındaki bölümde yüzüstü hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitiren kişinin 57 yaşındaki Ertan Tunca olduğu belirlendi.

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İLK İNCELEMEDE YÜKSEKTEN DÜŞME ŞÜPHESİ

Olay yerindeki ilk incelemelerde Tunca'nın yüksekten düşmeye bağlı boynunun kırıldığı değerlendirilirken, vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı bildirildi. Olayın yaklaşık 5-6 saat önce meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

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SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Polisin çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi sonucu Ertan Tunca'nın olaydan önce sokakta yürüdüğü anlara ait görüntülere ulaşıldı.

Görüntülerde, alkollü olduğu iddia edilen Tunca'nın yürümekte güçlük çektiği ve dengesini sağlamakta zorlandığı görülüyor.

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ŞÜPHELİ ÖLÜM SORUŞTURMASI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ertan Tunca'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlatırken, Tunca'nın "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından üç suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #Beyoğlu #ceset

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