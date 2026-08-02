Beyoğlu'nda pazarda 'ürün seçme' tartışması kanlı bitti: Kadını başından yaralandı, esnaf tutuklandı

Beyoğlu’nda semt pazarında alışveriş yapan bir kadın ile pazar esnafı arasında ürün seçme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine esnafın elindeki cismi kadının başına fırlattığı öne sürüldü.

Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli esnaf tutuklandı.

ÜRÜNLERE ZARAR VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi.

İddiaya göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Y. ile esnaf Selahattin Ş. arasında meyve ve sebze seçme nedeniyle tartışma çıktı.

Selahattin Ş.’nin, ürünlerin zarar gördüğünü öne sürerek, “Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin” dediği belirtildi.

BAŞINDAN YARALANDI

Uyarının ardından başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selahattin Ş., Nurcihan Y.’nin kendisine ve hayatını kaybeden annesine hakaret ettiğini öne sürdü.

Şüphelinin, hakaretlerin sürdüğünü iddia ederek eline aldığı cismi Nurcihan Y.’nin başına fırlattığı belirtildi.

Başından yaralanan kadın için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

PAZAR ESNAFI TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nurcihan Y.’nin başında açılma olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında “kasten yaralama” suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.