Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kaza, saat 11.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nın Fındıklı durağı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, durağa girmeye çalışan tramvayı doğru raya yönlendiren sinyalizasyon sisteminde arıza meydana geldi. Makas değişimi gerçekleşmeyince tramvay raydan çıktı.

Demir korkuluklara çarparak duran tramvaydaki yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Metro İstanbul teknik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri raydan çıkan tramvayı çekerek yeniden raylara oturttu.

Yaralanın olmadığı kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler bir süre yapılamadı. Raydan çıkan tramvayın kaldırılmasının ardından seferler yeniden normale döndü.

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Kaza ile ilgili Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.