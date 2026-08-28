Beyoğlu seçim anketi açıklandı: YENİ Parti yüzde 36,2 ile ilk sırada!

Türkiye’nin Veri Haritası Temmuz 2026 raporuyla Beyoğlu ve İstanbul 2. Bölge’deki son seçim tablosu ortaya çıktı. Veri Analisti Murat Kızılboğa tarafından paylaşılan çalışmada, “Bu pazar genel seçim olsa...” sorusuna verilen yanıtlar üzerinden partilerin oy oranları ve İstanbul 2. Bölge için milletvekili projeksiyonu hesaplandı.

Ankete göre Beyoğlu’nda YENİ Parti yüzde 36,2 ile ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 34,3 ile ikinci sırada kaldı. DEM Parti yüzde 12,4 ile üçüncü sıraya yerleşti.

BEYOĞLU’NDA YENİ PARTİ İLK SIRADA Araştırmada partilerin Beyoğlu’ndaki oy oranları şöyle sıralandı: YENİ Parti: yüzde 36,2

AKP: yüzde 34,3

DEM Parti: yüzde 12,4

MHP: yüzde 4,3

İYİ Parti: yüzde 3,0

TİP: yüzde 2,8

Zafer Partisi: yüzde 2,6

AKP’DE 3,87 PUANLIK DÜŞÜŞ Temmuz 2026 anketi ile 14 Mayıs seçim sonuçları karşılaştırıldığında, tabloda yer alan birçok partide oy kaybı görüldü. AKP’nin 14 Mayıs’ta yüzde 38,17 olan oy oranı yüzde 34,3’e geriledi. Böylece partinin oy oranındaki düşüş 3,87 puan oldu. MHP yüzde 5,38’den yüzde 4,3’e düşerek 1,08 puan, İYİ Parti ise yüzde 7,63’ten yüzde 3’e gerileyerek 4,63 puan kaybetti. TİP’in oy oranı yüzde 3,99’dan yüzde 2,8’e inerken, Zafer Partisi yüzde 2,66’dan yüzde 2,6’ya geriledi.

DEM PARTİ OYUNU ARTIRDI Karşılaştırma tablosunda oyunu artıran parti ise DEM/Yeşil Sol oldu. 14 Mayıs’ta yüzde 11,07 olan oy oranı Temmuz 2026 anketinde yüzde 12,4’e yükseldi. Böylece 1,33 puanlık artış kaydedildi. Paylaşılan karşılaştırma tablosunda YENİ Parti’ye ilişkin 14 Mayıs verisi yer almadığı için partinin oy değişimine dair bir oran belirtilmedi.