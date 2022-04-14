Beyoğlu'nda çift katlı otobüste yangın
Beyoğlu'nda motor bölümünden yanmaya başlayan çift katlı otobüs yandı. Otobüste bulunan 40 kişi şoför tarafından tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılmaz hale geldi.
Olay, Refik Saydam Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Aras'ın kullandığı çift katlı Taksim- Beylikdüzü otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü sola yanaştırarak içerideki 40 yolcuyu tahliye etti. Yolcuların inmesinin ardından motor bölümünde başlayan yangın, otobüsün arka bölümüne yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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