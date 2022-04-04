Beyoğlu'nda freni patlayan İETT otobüsü 4 araca çarptı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 15:03

Olay, saat 12.20 sıralarında Hasköy Kalaylıbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu almak için durağa yaklaşmaya çalışan 54HT Kasımpaşa- Taksim Harbiye İETT otobüsünün bir anda freni patladı. Halis Usar yönetimindeki boş otobüs, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobile çarparak sürüklemeye başladı. Hızını alamayan İETT otobüsü daha sonra yol kenarındaki park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi.

Olay yerine vatandaşların ihbarıyla hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2’si yaşlı kadın olmak üzere 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

KAZA ANINI ANLATTILAR

Park halindeki siyah lüks minibüsü kullanılamaz hale gelen Gökhan Gümüş, “Benim aracım park halindeydi. Ben evdeydim. Otobüs de bildiğim kadarıyla yukarıdan gelmiş. Önce benim aracıma mı çarptı bilmiyorum. Bütün araçlara çarpıyor. Bir ay önce de kaza olmuştu” dedi.

Freni patlayan İETT otobüsünün şoförü Halis Usar, “Orada bekliyordum. Beş dakika durdum. Saatim geldi. İnerken baktım fren tutmuyor. Geldim araçlara çarptım. Fren tutmadı. Otobüs boştu. Duraktan yolcu alacaktım. Hareket ettim, yolcu alacaktım. Hareket eder etmez araçlara çarptım” diye konuştu.

Kazada hafif şekilde yaralanan Furkan Güler ise “Ben arabanın sahibiyim. Parmağım incindi sadece. Önden kafa kafaya vurdu bana. Ben hareket halindeydim. Kafadan vurdu ve beni o tarafa attı. Freni kitlenmiş” dedi.