Beyoğlu'nda sopalı park yeri kavgası! Yurttaşlar zor ayırdı
Beyoğlu'nda iki kişi park yeri yüzünden sokak ortasında sopalarla birbirine saldırdı. Yaralanan iki kişiyi araya giren yurttaşlar ayırırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Piyalepaşa Mahallesi'nde, 6 Kasım Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında aynı sokakta oturan iki kişi arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Taraflar, sopalarla birbirine saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda sesleri duyan vatandaşlar, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Tarafların yaralandığı kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Öte yandan kavga eden 2 kişinin birbirlerinden şikayetçi olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Kasımpaşa'da 8 Kasım Cuma günü yaşanan bir diğer olayda ise iki kişi, bir kadına laf attığı iddiasıyla kavga etti. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #Beyoğlu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı