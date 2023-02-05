Beyoğlu'nda yağış ve fırtına nedeniyle bir binanın metal plakları söküldü

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 16:23

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 16:23

Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı'nda tadilat yapılan 7 katlı bir binanın etrafına inşa edilen metal plakların, yağış ve fırtınanın etkisiyle yerinden sökülmesi, sallanan plakların caddeden geçenler için tehlike arz etmesi nedeniyle belediye, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekerek bölgeyi emniyete aldı.

Metal plakların onarılması ve yerine takılması için çalışma başlatıldı.



