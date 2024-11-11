Bıçakla kendine zarar veren şahıs hastaneye kaldırıldı
Karabük’te bıçakla kendine zarar veren şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olay, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 115. Sokak’ta meydana geldi. Fatih Ç. isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı.
Kanlar içerisinde kalan şahsı etrafındakiler engellemeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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