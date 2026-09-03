Bıçaklı saldırıya uğramıştı! YENİ Partili Melih Meriç'ten sağlık durumuna ilişkin açıklama: İmamoğlu'nun mektubunu paylaştı

Bıçaklı saldırıya uğramasının ardından tedavisi süren Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meriç, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, en kısa sürede görevine dönmek istediğini ifade etti.

Silivri’den ulaşan bu kıymetli not, iyileşme sürecimde yalnızca büyük bir moral değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma duygusu da verdi. Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor; bu süreçte gösterilen ilgi ve güzel dilekler ise gücüme güç katıyor.



Geçmiş olsun dilekleri, içten… pic.twitter.com/nxJfDW6Svd — Melih Meriç (@melih_meric) September 3, 2026

“GÜCÜME GÜÇ KATIYOR”

Meriç, Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun kendisine gönderdiği geçmiş olsun notunu da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Silivri'den ulaşan bu kıymetli not, iyileşme sürecimde yalnızca büyük bir moral değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma duygusu da verdi. Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor; bu süreçte gösterilen ilgi ve güzel dilekler ise gücüme güç katıyor.”

Meriç, hastanede kendisini ziyaret eden Dilek İmamoğlu’na da teşekkür ederek, “En kısa zamanda yeniden görevimin başında, Gaziantep'imizin ve sizlerin hizmetinde olmayı büyük bir özlemle bekliyorum” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN MEKTUBU

Meriç’in paylaşımında, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Ağustos 2026 tarihinde Silivri’den el yazısıyla gönderdiği not da yer aldı.

İmamoğlu mektubunda, “Uğramış olduğunuz saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı gerçekleştiren kişiyi kınıyorum. Sağlığınıza duacıyım. Bir an önce sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.