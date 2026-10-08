Bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: Saldırganlar aranıyor

Olay, Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Suriye uyruklu 16 yaşındaki Muhammed Salih isimli çocuk, bilinmeyen bir nedenle 2 çocukla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isimleri öğrenilemeyen çocuklar tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklanan Muhammed Salih ağır yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı çocuk, kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan zanlıları yakalama ve geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.