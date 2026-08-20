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Bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti'li Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti'li Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

20.08.2026 13:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti'li Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırılan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'in tedavi sürecine ilişkin resmi açıklama yapıldı. Enfeksiyon riski nedeniyle Meriç'e ziyaretçi yasağı getirildi.
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Gaziantep'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Melih Meriç Basın ve İletişim ofisi tarafından yayımlanan "Sayın Melih Meriç'in Sağlık Durumu Hakkında" başlıklı kamuoyu duyurusunda, Meriç'in tedavisinin hastanede devam ettiği ve sağlık durumunun hekimlerin yakın takibi altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tedavi sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi ve enfeksiyon riskinin önlenmesi amacıyla, hekimlerimizin önerileri doğrultusunda hastane ziyaretlerinin bu aşamada gerçekleştirilmemesini önemle rica ediyoruz" denildi.

Süreç boyunca destek mesajı ileten vatandaşlara ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür edilen duyuruda, sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin doğrulanmış bilgiler ışığında kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği vurgulandı.

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NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış ve ameliyata alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İlgili Konular: #saldırı #yeni parti

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