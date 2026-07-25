Bilal Erdoğan: ‘FETÖ’yü doğuran o katı laikliğin ta kendisi olmuştur’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 'FETÖ’nün ortaya çıkmasından “katı laikliği” sorumlu tuttu. Bilal Erdoğan, TRT tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini konu alan “Asırlık Gece” adlı belgesel dizinin dördüncü bölümüne konuk oldu.

Belgeselde İlim Yayma Vakfı Başkanı sıfatıyla görüşlerine yer verilen Erdoğan’ın 'FETÖ’ye ilişkin değerlendirmesi, programın yayımlanmasının ardından sosyal medyada da gündem oldu.

'FETÖ’nün devlet içinde nasıl örgütlendiğine ve bu süreçte siyasi iktidarla kurduğu ilişkilere değinmeyen Erdoğan, örgütün ortaya çıkmasının nedeninin “inanan insanlar üzerinde uygulanan baskı” ve “katı laiklik” olduğunu savundu.

Belgeselin ilgili bölümünde Bilal Erdoğan tarafından dile getirilen analiz şöyle:

“FETÖ’yü doğuran, inanan insanlar üzerinde yapılan baskı olmuştur. FETÖ’yü doğuran o katı laikliğin ta kendisi olmuştur.

FETÖ’yü doğuran dindarlık olmamıştır, FETÖ’yü doğuran İslam olmamıştır, FETÖ’yü doğuran Risale-i Nurlar olmamıştır.

Dolayısıyla bunun da tespitinin yapılması gerektiğini düşünüyorum.”