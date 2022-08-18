Bilal Erdoğan ile ilgili haber linklerine ‘içerikten çıkarma’ kararı verildi!
Yargı, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili birçok haber linki için ‘içerikten çıkarma’ kararı verdi. İçerikten çıkarma kararlarının, çeşitli ihaleleri ve arazi işlerini konu alması dikkat çekti. Bunlar arasında, Bilal Erdoğan’ın AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile olan ‘yer kapatma’ konulu diyaloğuna ilişkin haberler de yer alıyor.
Türkiye’de yargı, erişim engelleme kararları vermeye devam ediyor. Bu kez AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başrolünde olduğu haberlerin linklerine ‘içerikten çıkarma’ kararı verildi.
BirGün'de yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 18 Ağustos tarihli kararı uyarınca, 20'ye yakın içerik, erişime engellendi. Haberlerin, çeşitli ihaleler ve arazi işleriyle ilgili olması dikkat çekti.
İçerikten çıkarılmasına karar verilen haberler arasında, BirGün’ün internet sitesinde yayınlanan “AKP Beyoğlu adayı Yıldız ile Bilal Erdoğan arasında dikkat çeken sohbet” ve “Fetihtepe zorbalığı akıllara getirdi: Beyoğlu Belediye Başkanı’nın Bilal Erdoğan’la ‘yer kapatma’ sohbeti” başlıklı haberler de yer aldı.
Söz konusu videoda, Haydar Ali Yıldız’ın Bilal Erdoğan’a kentsel dönüşümden bahsederek ‘bazı temennilerde’ bulunduğu duyuluyordu.
Bu görüntüler, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi’nde Haziran ayında kentsel dönüşüm adı altında yapılan zorbalık ve gerçekleşen tahliyeler sonrası yeniden gündeme gelmiş, yeniden yankı uyandırmıştı.
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