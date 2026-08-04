Bilal Erdoğan, medrese temel atma töreninde konuştu: Açılım Süreci’ne ‘din’ temeli atıldı

Gazetemiz Cumhuriyet, Sivas’ta yasadışı medrese faaliyetinde bulunan sözde hoca Arifan Külliyesi Vakfı Başkanı Ömer Faruk Müderrisoğlu’nun 30 yapılı “Siyerinebi Külliyesi”ni faaliyete geçirmek için çalıştığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Boynumuzun borcu olsun” diyerek destek verdiğini, oğlu Bilal Erdoğan’ın sözde hocayı ziyaret ettiğini ve Müderrisoğlu’nun haziran ayı içerisinde şehirdeki milli eğitim müdürlüğü ve müftülük yetkililerinle söz konusu medrese için toplantılar düzenlediğini gündeme getirmişti.

SİYASİLER AKIN ETTİ

Müderrisoğlu, söz konusu yeni medresenin inşaatının temellerini 30 Haziran’da iktidar yetkililerinin katılımıyla attı. Törene; Bilal Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP MKYK Üyesi Mahir Ünal, AKP Sivas milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu ile eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz katıldı. Ayrıca Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Büyük Birlik Partili (BBP) Adem Uzun ile Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin’ül Karadaği ve birçok ülkeden gerici hoca da tören de yer aldı.

2. AÇILIM SÜRECİ GÜNDEME GELDİ

Tören atma töreninde konuşan Bilal Erdoğan, 2. Açılım Süreci’ne değinerek; “Osmanlı’yı parçalayan aklın Türk’ü Kürt’le, Alevi’yi Sünni’yle düşman ederek bu topraklara nifak tohumları ekti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır nifak tohumlarını, böyle kökünü kuruturcasına devreden çıkarmaya çalışıyoruz. Türk-Kürt, Alevi-Sünni arasındaki kardeşliği yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Bizim kardeşliğimizin önündeki engelleri yıkma zorunluluğumuz var” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HOCALARINA UYARIDA BULUNDU

Üniversitedeki hocalar ile sözde hocaların birlik olması gerektiğini savunan Erdoğan; “Alimlerimizin arasında birlik olmazsa nasıl halkın arasında birliği sağlayabiliriz? Üniversitelerdeki hocalarımız olsun, üniversite dışındaki hocalarımız olsun, onların da kendi aralarındaki bu birliği sağlama konusunda biraz kibirlerini Peygamber ahlakının da gereği olarak geride bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Halkı ilgilendirmeyen tartışmaları YouTube kanalları, sosyal medya mecraları üzerinden yapmalarının büyük bir gaflet olduğunu düşünüyorum. Bundan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum” uyarısında bulunması dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI’NIN MEDRESEDEN KIVANÇ DUYDUĞUNU DİLE GETİRDİ

Törende konuşan sözde hoca Müdderisoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni medrese projesinin her aşamasını yakından takip ettiğini ve kıvanç duyduğunu dile getirdiğini belirtti. Konuşmaların ardından Müderrisoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Bilal Erdoğan’a hat levha hediye etti.

PARALEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

Hiçbir tarikata bağlı olmadan vakıf statüsünde faaliyet gösteren “Arifan Külliyesi”; vakıf statüsünde faaliyet göstererek, ilahiyat fakültesi öğrencileri, imam-hatip öğrencileri ile 18 yaş altındaki çocuklara yönelik; “Siyerinebi İslami İlimler Merkezi”, “Siyerinebi Eğitim Merkezi”, “Siyerinebi Hanımlar Eğitim Merkezi” ve “Bir Gençlik Merkezi” olarak dört farklı eğitim izlencesi sunuyor.