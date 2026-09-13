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Bilecik'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Bilecik'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

13.09.2026 17:10:00
Güncellenme:
AA
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Bilecik'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir plastik fabrikasında elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki işçi Bedirhan Akcura yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan genç işçi müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde fabrikada çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik fabrikasında işçi olarak çalışan Bedirhan Akcura (24), plastik üretimi kısmında çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaneli Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Akcura, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İlgili Konular: #işçiler #Elektrik akımı