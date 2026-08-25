Bilecik’te faciadan dönüldü! Otomobil bankete düştü: 4 yaralı

Kaza, Bilecik’e bağlı Bayırköy beldesi mevkiinde bulunan D-650 kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametinde seyir halinde olan Kubilay Ö. idaresindeki 41 KG 075 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bankete düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada sürücü Kubilay Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kübra Ö., Elif Ö. ve Çınar Ö. hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitin ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.