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Bilecik’te orman yangını çıktı

Bilecik’te orman yangını çıktı

10.07.2026 09:26:00
Güncellenme:
İHA
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Bilecik’te orman yangını çıktı

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde orman yangını çıktı.
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Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 2 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeriyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması önlenirken, yangın kontrol altına alındı. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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