Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bilecik'teki orman yangınında biçerdöver operatörüne soruşturma

Bilecik'teki orman yangınında biçerdöver operatörüne soruşturma

10.07.2026 09:09:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Bilecik'teki orman yangınında biçerdöver operatörüne soruşturma

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen ve tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili adli süreç başlatıldı. Yangının çıkışına neden olduğu iddia edilen biçerdöver operatörü hakkında savcılık tarafından soruşturma yürütülüyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gölpazarı ilçesine bağlı Küçükyenice köyü yakınlarında bulunan buğday ekili bir tarlada, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alanda etkili oldu.

İhbarın ardından bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına 60 personel, 19 arazöz, 8 su tankeri ve 7 helikopterle müdahale eden ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkışına biçerdöverin neden olduğu yönündeki iddialar üzerine operatör Y.D. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İlgili Konular: #Bilecik #Soruşturma