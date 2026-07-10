Bilecik'teki orman yangınında biçerdöver operatörüne soruşturma

Gölpazarı ilçesine bağlı Küçükyenice köyü yakınlarında bulunan buğday ekili bir tarlada, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alanda etkili oldu.

İhbarın ardından bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına 60 personel, 19 arazöz, 8 su tankeri ve 7 helikopterle müdahale eden ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkışına biçerdöverin neden olduğu yönündeki iddialar üzerine operatör Y.D. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.