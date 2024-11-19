Bilecik’te 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Bilecik’te 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu’nca ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
CEZAEVİNE KONULDU
Şüpheli şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
Etiketler: #Bilecik
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